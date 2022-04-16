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Чемпионат Италии. Серия А

Мартинес возмущён слухами о своём будущем

16 Апреля 2022 • 10:11 Комментировать

Аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес в разговоре с журналистами заявил, что ему не нравится то, что про него пишут в итальянской прессе.

Лаутаро сказал, что он старается сконцентрироваться на игре и не обращает внимание на то, что про него говорят и пишут посторонние люди. Мартинес отметил, что ему не очень нравится, что в прессе постоянно пишут про то, что он может покинуть «Интер», хотя он делает для миланской команды всё, что только возможно.

Напомним, что в этом сезоне Лаутаро Мартинес провёл в итальянском чемпионате 29 матчей, в которых забил 15 голов и сделал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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