Владельцы «Манчестер Сити» могут купить «Палермо»

Владельцы «Манчестер Сити» заинтересованы в том, чтобы в ближайшее время купить итальянский клуб «Палермо».

По информации известного журналиста Джанлуки Ди Марцио, руководители компании City Football Group рассматривают итальянскую команду в качестве возможной инвестиции. Стоит отметить, что переговоры между представителями City Football Group и боссами «Палермо» находятся на ранней стадии.

Напомним, что итальянская команда в 2019 году была признана банкротом и отправлена в Серию D. На данный момент «Палермо» выступает в Серии С.