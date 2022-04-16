Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Владельцы «Манчестер Сити» могут купить «Палермо»

16 Апреля 2022 • 09:37 Комментировать

Владельцы «Манчестер Сити» заинтересованы в том, чтобы в ближайшее время купить итальянский клуб «Палермо».

По информации известного журналиста Джанлуки Ди Марцио, руководители компании City Football Group рассматривают итальянскую команду в качестве возможной инвестиции. Стоит отметить, что переговоры между представителями City Football Group и боссами «Палермо» находятся на ранней стадии.

Напомним, что итальянская команда в 2019 году была признана банкротом и отправлена в Серию D. На данный момент «Палермо» выступает в Серии С.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Палермо Манчестер Сити
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.04  13:30 Кальяри ... Сассуоло 2.80 3.60 2.45
16.04  15:30 Удинезе ... Эмполи 1.80 3.65 4.60
16.04  15:30 Сампдория ... Салернитана 1.80 3.75 4.50
16.04  17:30 Фиорентина ... Венеция 1.35 5.00 9.00
16.04  19:30 Ювентус ... Болонья 1.35 5.00 10.00
16.04  21:45 Лацио ... Торино 1.63 3.95 5.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Апреля
10:11 · Италия. Серия А
Мартинес возмущён слухами о своём будущем
09:37 · Италия. Серия А
Владельцы «Манчестер Сити» могут купить «Палермо»
09:13 · Италия. Серия А
«Интер» хочет сохранить Д`Амброзио
08:42 · Италия. Серия А
«Интер» не проигрывает в Серии А в 7 матчах кряду
08:20 · Италия. Серия А
«Милан» не пропускает в 6 матчах кряду
01:04 · Италия. Серия А
Романьоли уже договорился с «Лацио»
00:58 · Италия. Серия А
Блессин: «Нам не хватало моментов»
00:53 · Италия. Серия А
Пиоли: «Я доволен результатом»
00:49 · Италия. Серия А
Пиоли близок к рекорду Капелло
00:38 · Италия. Серия А
Мотта прокомментировал поражение от «Интера»
00:04 · Италия. Серия А
Леау - лидер Серии А по количеству забитых голов в домашних матчах
15 Апреля
23:59 · Италия. Серия А
«Милан» одолел «Дженоа»
23:39 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги доволен успехом
23:26 · Англия. Премьер-лига
«Милан» и «Ювентус» готовы поспорить с «Ливерпулем» за Сучича
21:59 · Италия. Серия А
«Интер» взял дежурные три очка в матче со «Специей»
Все новости
Рекомендуем