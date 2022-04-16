«Интер» хочет сохранить Д`Амброзио

«Интер» планирует продлить контракт с защитником Данило Д`Амброзио, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, руководство миланского клуба хочет оставить футболиста у себя ещё на год. Действующее соглашение 33-летнего итальянца с чёрно-синими рассчитано до лета нынешнего года.

В текущем сезоне Д`Амброзио провёл 21 матч за «Интер» во всех турнирах, забив один гол и сделав одну результативную передачу. Цвета миланской команды футболист защищает уже девятый сезон. В 2021 год вместе со своими партнёрами он выиграл чемпионат Италии.