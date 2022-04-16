«Милан» не пропускает в 6 матчах кряду

Футболисты «Милана» под руководством Стефано Пиоли сумели уверенно переиграть «Дженоа» со счётом 2:0.

«Россонери» одержали четвёртую победу в шести последних матчах. Стоит отметить, что миланская команда в шести встречах кряду не пропускает. Во всех матчах ворота «красно-чёрных» защищал французский голкипер Майк Меньян. Серия без поражений у «Милана» насчитывает уже 11 поединков.

Напомним, что на данный момент «Милан» лидирует в турнирной таблице итальянского чемпионата. Следом идут миланский «Интер» и «Наполи».