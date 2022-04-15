«Наполи» готов продлить контракт с Мертенсом

«Наполи» готов предложить новый контракт своему нападающему и лучшему бомбардиру в истории Дрису Мертенсу. Напомним, что действующее соглашение бельгийца с командой истекает по окончанию нынешнего сезона.

Как вещает Radio Kiss Kiss Napoli, итальянский клуб готов предложить Мертенсу контракт по схеме 1+1. Сообщается, что новая зарплата бельгийца в клубе составит полтора миллиона евро, включая бонусы за один год.

Мертенс перебрался в «Наполи» летом 2013 года из ПСВ Эйндховен. С тех пор нападающий стал одним из ключевых игроков команды. В позапрошлом сезоне Дрис обогнал Диего Марадону и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.