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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» готов продлить контракт с Мертенсом

15 Апреля 2022 • 18:24 Комментировать
Наполи
...
Рома
1.90 3.65 4.00
18.04 20:00

«Наполи» готов предложить новый контракт своему нападающему и лучшему бомбардиру в истории Дрису Мертенсу. Напомним, что действующее соглашение бельгийца с командой истекает по окончанию нынешнего сезона.

Как вещает Radio Kiss Kiss Napoli, итальянский клуб готов предложить Мертенсу контракт по схеме 1+1. Сообщается, что новая зарплата бельгийца в клубе составит полтора миллиона евро, включая бонусы за один год.

Мертенс перебрался в «Наполи» летом 2013 года из ПСВ Эйндховен. С тех пор нападающий стал одним из ключевых игроков команды. В позапрошлом сезоне Дрис обогнал Диего Марадону и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

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Наполи Дрис Мертенс
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