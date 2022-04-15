«Милан» может перейти к новому владельцу

Корпорация Elliot рассматривает возможность продажи клуба и называет базирующийся в Бахрейне инвестиционный фонд Investcorp в качестве возможного покупателя «россонери». L’Equipe анализирует связи между «Миланом» и «Лиллем», сообщает, что УЕФА также внимательно следит за трансферами между двумя клубами за последние несколько лет.

«Милан» и «Лилль» заключили несколько сделок за последние несколько лет. «Россонери» подписали Рафаэля Леао и Майка Меньяна и, кажется, близки к подписанию Свена Ботмана и Ренату Сансеша.

Однако подозрительные трансферы кажутся не единственной проблемой, поскольку в уставе УЕФА указывается, что «ассоциации-члены должны гарантировать, что ни физическое, ни юридическое лицо (включая холдинговые компании и дочерние компании) не осуществляют контроль или влияние более чем на один из их клубов, когда целостность любого матча или соревнования, организованного на уровне ассоциации-члена, может быть поставлена под угрозу. Ассоциации-члены должны включить такое обязательство в свои уставы и установить необходимые имплементационные положения».

Из сообщения неясно, начал ли УЕФА официальное расследование по этому поводу, но корпорация Elliot, похоже, готова принять меры, которые могут включать продажу клуба Серии А в ближайшем будущем.