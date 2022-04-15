Спортивный директор «Аталанты» оценил игру Миранчука

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори рассказал журналистам о том, что думает по поводу игры российского полузащитника Алексея Миранчука.

Сартори сказал «Чемпионату», что российский футболист в последнее время справедливо получает приличное игровое время в составе клуба из Бергамо. Джованни отметил, что руководители «Аталанты» довольны игрой Миранчука, так что всё хорошо.

Напомним, что в этом сезоне Алексей Миранчук провёл в итальянском чемпионате 17 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью ассистами.