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Чемпионат Италии. Серия А

Госенс восстановился после травмы

15 Апреля 2022 • 13:02 Комментировать

Защитник «Интера» Робин Госсенс восстановился после травмы и готов выйти на поле.

Немецкий защитник присоединился к «нерадзурри» из «Аталанты» на правах аренды. В октябре Госенс получил серьезную травму подколенного сухожилия и выбыл из строя на несколько месяцев. Свою последнюю игру за «ИНтер» он провел 25 сентября.

Госенс является одним из лучших левых защитников Италии. В последние несколько лет он забил 29 голов и сделал 21 результативную передачу в 157 матчах за «Аталанту». Ранее сообщалось, что «Интер» окончательно выкупил права на футболиста.

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Интер Милан Робин Госенс
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