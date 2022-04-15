Госенс восстановился после травмы

Защитник «Интера» Робин Госсенс восстановился после травмы и готов выйти на поле.

Немецкий защитник присоединился к «нерадзурри» из «Аталанты» на правах аренды. В октябре Госенс получил серьезную травму подколенного сухожилия и выбыл из строя на несколько месяцев. Свою последнюю игру за «ИНтер» он провел 25 сентября.

Госенс является одним из лучших левых защитников Италии. В последние несколько лет он забил 29 голов и сделал 21 результативную передачу в 157 матчах за «Аталанту». Ранее сообщалось, что «Интер» окончательно выкупил права на футболиста.