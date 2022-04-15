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Чемпионат Италии. Серия А

Костакурта: «Я бы не заканчивал карьеру на месте Ибрагимовича»

15 Апреля 2022 • 12:51 Комментировать

Бывший защитник «Милана» Алессандро Костакурта посоветовал Златана Ибрагимовичу повременить с окончанием карьеры.

«Мой совет Златану: не заканчивай так. Новая травма может сделать ситуацию еще более напряженной, но сейчас он должен восстановить силы, чтобы написать еще одну страницу своей истории. Он должен стремиться к более замечательным целям», — сказал Костакурта в интервью La Gazzetta dello Sport.

Костакурта отметил, что, по его мнению, Ибрагимович совершил только одну ошибку.

«Возможно, он слишком торопился вернуться. Он должен быть более терпеливым. Каждые один или два дня лечения могут иметь значение», - сказал Костакурта.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Алессандро Костакурта
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