Буффон назвал команду, которая должна выиграть чемпионат Италии

Бывший голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон внимательно следит за перипетиями чемпионата Италии, в котором примерно равные шансы на титул имеют три клуба, помимо не растерявшего эти возможности «Ювентуса». Буффон считает, что нынешний сезон - один из лучших за последнее время, также он назвал своего фаворита в борьбе за чемпионский титул.

- Мы видим очень ровный чемпионат, хотя обычно одна из команд доминирует. В начале сезона казалось, что доминировать должен «Интер», но у них были спады. Однако сейчас, после победы над «Ювентусом», мне снова кажется, что «Интер» - фаворит, - считает Буффон, слова которого цитирует La Stampa.