Буффон прокомментировал расставание «Ювентуса» и Дибалы

Бывший голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал расставание Пауло Дибалы с туринским клубом, которое произошло после семи лет сотрудничества. Дибала уже объявил о том, что покинет клуб, все кончено, хотя он еще и надевает его футболку. Буффон заявил, что удивлен подобным исходом сотрудничества, которое ранее казалось очень и очень перспективным.

- Я не ожидал. Но клуб повел себя прямо и честно, раз уж не работает проект, то не стоит продлевать контракт. Пауло найдет другие возможности, но я не считаю, что «Ювентус» ошибся и многое потерял, - заявил Буффон, слова которого цитирует La Stampa.