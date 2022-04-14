Пиоли: «Дженоа» демонстрирует эффективный футбол»

Очередной, тридцать третий тур чемпионата Италии начнется с матча между «Миланом» и «Дженоа» - лидер чемпионата Италии будет пытаться избежать очковых потерь, которые с ним случаются в этом сезоне слишком уж часто. Не исключено, что «Дженоа» также сможет огорчить команду Стефано Пиоли - наставник «Милана» воздал должное сопернику.

- Это команда, которая хорошо защищается, играет просто и эффективно. Я думаю, что многое будет зависеть от того, какой мы возьмем ритм. Рад ,что сыграют Беннасер и Ребич, их не хватало в предыдущем матче с «Торино», - заявил Пиоли, слова которого цитирует ITASportPress.