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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри останется в «Ювентусе»

14 Апреля 2022 • 19:21 Комментировать

Стало известно о будущем главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

По информации Tuttosport, итальянский специалист останется на посту главного тренера команды на следующий сезон. Боссы «Ювентуса», несмотря на то что результаты команды в текущем сезоне схожи с теми, когда командой руководил Андреа Пирло, руководство видит прогресс в качестве игры и тенденции к улучшению ситуации.

Напомним, под наставничеством Аллегри «Ювентус» продемонстрировал серию без поражений в чемпионате Италии из 16 матчей.

В Серии А лидирует после 32 туров «Милан», набрав 68 очков. Вторым идет «Интер» с 66 очками. «Ювентус» набрал 62 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. 16 апреля команда сыграет против «Болоньи» в рамках 33-го тура Серии А.


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Ювентус Серия А Массимилиано Аллегри
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