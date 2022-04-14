Аллегри останется в «Ювентусе»

Стало известно о будущем главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

По информации Tuttosport, итальянский специалист останется на посту главного тренера команды на следующий сезон. Боссы «Ювентуса», несмотря на то что результаты команды в текущем сезоне схожи с теми, когда командой руководил Андреа Пирло, руководство видит прогресс в качестве игры и тенденции к улучшению ситуации.

Напомним, под наставничеством Аллегри «Ювентус» продемонстрировал серию без поражений в чемпионате Италии из 16 матчей.

В Серии А лидирует после 32 туров «Милан», набрав 68 очков. Вторым идет «Интер» с 66 очками. «Ювентус» набрал 62 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. 16 апреля команда сыграет против «Болоньи» в рамках 33-го тура Серии А.