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Чемпионат Италии. Серия А

Директор «Торино»: «Возможно, Белотти уже подписал контракт с новым клубом»

14 Апреля 2022 • 17:50 Комментировать
Лацио
...
Торино
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16.04 21:45

Спортивный директор «Торино» Урбано Каиро прокомментировал слухи вокруг будущего нападающего команды Андреа Белотти, чей контракт с туринским клубом истекает по окончанию нынешнего сезона.

 

 «Контракт Андреа Белотти истекает в июне, поэтому, возможно, он уже подписал контракт с новым клубом. Не исключено, что это уже произошло, но я так не думаю», – цитирует Каиро итальянский журналист Фабрицио Романо.

 

Напомним, среди главных претендентов на трансфер Белотти числятся такие клубы, как  «Наполи»,  «Фиорентина» и  «Рома».  «Милан» и  «Интер» выбыли из гонки и не планируют бороться за игрока.

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Андреа Белотти
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ЛАЦИО ТОРИНО
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