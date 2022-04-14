Директор «Торино»: «Возможно, Белотти уже подписал контракт с новым клубом»

Спортивный директор «Торино» Урбано Каиро прокомментировал слухи вокруг будущего нападающего команды Андреа Белотти, чей контракт с туринским клубом истекает по окончанию нынешнего сезона.

«Контракт Андреа Белотти истекает в июне, поэтому, возможно, он уже подписал контракт с новым клубом. Не исключено, что это уже произошло, но я так не думаю», – цитирует Каиро итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, среди главных претендентов на трансфер Белотти числятся такие клубы, как «Наполи», «Фиорентина» и «Рома». «Милан» и «Интер» выбыли из гонки и не планируют бороться за игрока.