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Чемпионат Италии. Серия А

В «Наполи» подтвердили интерес к Кварацхелия

14 Апреля 2022 • 16:23 Комментировать

Спортивный директор «Наполи» Криштиану Джунтоли рассказал о возможном подписании Хвичи Кварацхелии.

«Это парень, за которым мы следим в течение некоторого времени, и постараемся сделать все возможное, чтобы доставить его в Неаполь», - приводит слова Джунтоли сайт Альфредо Педуллы. Криштиану отметил, что грузинский футболист находится одним из первых в списке интересов «Наполи», он имеет необходимые качества для игры в этом клубе.

На данным момент игрок выступает за «Динамо Батуми», там он принял участие в двух встречах, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Серия А Наполи Хвича Кварацхелия Джунтоли
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