В «Наполи» подтвердили интерес к Кварацхелия

Спортивный директор «Наполи» Криштиану Джунтоли рассказал о возможном подписании Хвичи Кварацхелии.

«Это парень, за которым мы следим в течение некоторого времени, и постараемся сделать все возможное, чтобы доставить его в Неаполь», - приводит слова Джунтоли сайт Альфредо Педуллы. Криштиану отметил, что грузинский футболист находится одним из первых в списке интересов «Наполи», он имеет необходимые качества для игры в этом клубе.

На данным момент игрок выступает за «Динамо Батуми», там он принял участие в двух встречах, не отметившись голевыми действиями.