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Чемпионат Италии. Серия А

Буффон о сборной Италии: «У нас нет сверхмотивации, мы можем проиграть любому»

14 Апреля 2022 • 14:15 Комментировать

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон считает, что главный тренер Роберто Манчини в ответе за то, что сборная не смогла попасть на чемпионат мира в Катаре.

«Манчини был главным архитектором нашего возрождения после победы на Евро. Однако на нем также лежит ответственность после такого мощного удара», — сказал вратарь.

Он отметил, что итальянской сборной не хватает мотивации, чтобы обыгрывать любого соперника.

«Мы уникальны, умеем держаться вместе в трудные моменты, но когда у нас нет сверхмотивации, мы можем проиграть любому», - сказал Буффон.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Джанлуиджи Буффон Роберто Манчини
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