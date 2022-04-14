Буффон о сборной Италии: «У нас нет сверхмотивации, мы можем проиграть любому»

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон считает, что главный тренер Роберто Манчини в ответе за то, что сборная не смогла попасть на чемпионат мира в Катаре.

«Манчини был главным архитектором нашего возрождения после победы на Евро. Однако на нем также лежит ответственность после такого мощного удара», — сказал вратарь.

Он отметил, что итальянской сборной не хватает мотивации, чтобы обыгрывать любого соперника.

«Мы уникальны, умеем держаться вместе в трудные моменты, но когда у нас нет сверхмотивации, мы можем проиграть любому», - сказал Буффон.