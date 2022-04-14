Жулио Сезар о Доннарумме: «Он ещё очень молод и может многое дать футболу»

Бывший вратарь сборной Бразилии высказался в поддержку голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы. В последнее время вратаря парижского клуба преследуют неудачи. «ПСЖ» вылетел на стадии 1/8 Лиги чемпионов, а сборная Италии не смогла пробиться на чемпионат мира в Катаре.

«Эти моменты являются уроком для Доннаруммы. В футболе бывают взлеты и падения, но вы должны быть последовательны, если хотите стать великим вратарем», - сказал Сезар.

Он добавил, что голкипер «ПСЖ», тем не менее, имеет впереди большие перспективы.

«Это парень, который еще многое может дать футболу; он может многое предложить этому виду спорта. Он очень молод, и болельщики будут счастливы наблюдать за его игрой», - заключил Сезар.