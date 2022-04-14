Тевес может перейти в «Милан»

Опытнейший аргентинский нападающий Карлос Тевес может продолжить свою карьеру в итальянском чемпионате.

По информации The Sun, 38-летний аргентинский футболист уже общался с главным тренером миланского клуба Стефано Пиоли и техническим директором «россонери» Паоло Мальдини. Напомним, что до этого в прессе были слухи о том, что Карлос может перебраться в лондонский «Тоттенхэм».

Последней командой Тевеса была аргентинская «Бока Хуниорс». В Серии А аргентинский форвард выступал в составе туринского «Ювентуса».