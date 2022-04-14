Перин останется в «Ювентусе»

Маттиа Перин продлил контракт с «Ювентусом» до 2025 года, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, в «Ювентусе» ожидаются изменения, первым из которых стало продление контракта со сменщиком основного вратаря Войцеха Щесны. Предыдущее соглашение Перина было рассчитано до лета 2022 года, так что он мог покинуть клуб уже в конце текущего сезона. О продлении будет официально объявлено сегодня во второй половине дня.

29-летний итальянец перешёл в «старую сеньору» в 2018 году из «Дженоа» за €14,2 млн, но так и не смог стать основным.

В текущем сезоне Перин провёл за туринский клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых пропустил восемь мячей и три раза сохранил свои ворота сухими.