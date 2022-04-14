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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала ещё может успеть побить рекорд Роберто Баджо по голам за «Ювентус»

14 Апреля 2022 • 10:28 Комментировать (1)

Пауло Дибале осталось всего 39 дней до того, как он сыграет свой последний матч за «Ювентус», и он надеется обогнать Роберто Баджо в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю.

28-летний аргентинский форвард завершит свое семилетнее сотрудничество со "старой синьорой" в конце июня, когда истечет срок его контракта с клубом. В прошлом месяце "бьянконери" объявили, что его контракт не будет продлен.

Интересно, что Дибала еще может успеть побить рекорд Роберто Баджо по голам за всю историю «Ювентуса». Аргентинец забил 113 голов в 285 матчах за «старую синьору», что ставит его на 10-е место в таблице лучших бомбардиров за всю историю клуба, и он всего на два гола отстает от Баджо, занимающего 9-е место - тот забил 115 голов в 200 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Роберто Баджо Пауло Дибала
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