Матч с Аргентиной может стать последним для Иммобиле в сборной

По сообщениям СМИ, предстоящий матч Финалиссимы против Аргентины может стать последней игрой Чиро Иммобиле за сборную Италии.

32-летняя звезда «Лацио» стал одной из самых критикуемых фигур после того, как Италия не прошла квалификацию на чемпионат мира в Катаре, и многие обвиняли итальянского форварда в том, что он не смог показать в сборной того, что он демонстрировал в клубе.

Как сообщает Calciomercato, ожидается, что Иммобиле скоро уйдет из сборной, и его последний матч за Италию может состояться в их предстоящей игре в Финалиссиме против Аргентины.

Матч пройдет 1 июня. В нем сыграют победители Евро-2020 и Кубка Южной Америки.