Де Дзерби получит премию «Лучшего итальянского тренера»

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Роберто Де Дзерби получит награду «Лучшего итальянского тренера». 42-летний итальянский тренер в течение трех лет работал с «Сассуоло», прежде чем перейти в украинскую команду прошлым летом.

Как сообщает Calciomercato, вскоре Де Зерби будет вручена награда Энцо Беарзота за работу с «Сассуоло» и «Шахтёром», поскольку он признан одним из самых многообещающих молодых итальянских тренеров.

Де Дзерби уже выразил гордость за получение награды, сказав:

«Представлять Италию за рубежом — это источник гордости. Эта награда делает меня счастливым», - сказал Де Дзерби.