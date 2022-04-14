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Чемпионат Италии. Серия А

Рэмзи: «В «Ювентусе» мне не хватало постоянства»

14 Апреля 2022 • 10:09 Комментировать

Полузащитник «Рейнджерс» Аарон Рэмзи рассказал журналистам о проблемах в «Ювентусе» и своем нынешнем клубе.

«Я чувствую себя хорошо, мне не хватало постоянства в последние годы, но сейчас я чувствую себя лучше и сильнее. Мне не терпится вернуться в ритм и показать, на что я способен», - сказал Рэмзи.

Полузащитник стал игроком «Ювентуса» летом 2019 года, перейдя туда из «Арсенала», но так и не смог стать игроком основного состава, во многом из-за многочисленных травм. Зимой валлиец перешел на правах аренды в «Рейнджерс».

«Я пришел сюда побеждать. Этот матч очень важен для нас, мы чувствуем давление, а я привык играть в клубах, которые всегда находятся под давлением», - сказал Рэмзи накануне ответного четвертьфинального матча Лиги Европы против «Браги»

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Глазго Рейнджерс Аарон Ремзи
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