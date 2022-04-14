Лидер полузащиты «Сассуоло» может сменить клуб

«Интер» лидирует в борьбе за полузащитника «Сассуоло» Давиде Фраттези, сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, конкурентами «Интера» выступают «Ювентус» и «Рома». У этих клубов есть права на 30% от будущей продажи игрока.

Фраттези перешёл в «Сассуоло» в 2017 году из «Ромы» за €5 млн. Его контракт рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне 22-летний итальянец провёл за клуб 32 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи. Его цена на Transfermarkt составляет €20 млн.