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Чемпионат Италии. Серия А

Лидер полузащиты «Сассуоло» может сменить клуб

14 Апреля 2022 • 10:02 Комментировать

 «Интер» лидирует в борьбе за полузащитника «Сассуоло» Давиде Фраттези, сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, конкурентами «Интера» выступают «Ювентус» и «Рома». У этих клубов есть права на 30% от будущей продажи игрока.

Фраттези перешёл в «Сассуоло» в 2017 году из «Ромы» за €5 млн. Его контракт рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне 22-летний итальянец провёл за клуб 32 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи. Его цена на Transfermarkt составляет €20 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Ювентус Сассуоло Давиде Фраттези
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