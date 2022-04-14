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Чемпионат Италии. Серия А

Бастони может сменить чемпионат

14 Апреля 2022 • 09:48 Комментировать

«Бавария» интересуется защитником «Интера» Алессандро Бастони, сообщает издание FcInterNews.

По информации источника, в последние несколько недель представители немецкого гранда связывались с агентом Бастони, чтобы обсудить потенциальный переход. Сообщается, что приоритетом для защитника «нерадзурри» является продление контракта с итальянским клубом. Нынешнее соглашение рассчитано до 2024 года. Если трансфер в другой клуб состоится, футболист хотел бы перебраться в «Баварию», а не в «Тоттенхэм», который также следит за Бастони.

Алессандро перешёл в «Интер» в 2017 году из «Аталанты» за €31,1 млн.

В текущем сезоне 23-летний итальянец провёл за клуб 38 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи. Его цена на Transfermarkt составляет €60 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм Бавария Алессандро Бастони
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