Бастони может сменить чемпионат

«Бавария» интересуется защитником «Интера» Алессандро Бастони, сообщает издание FcInterNews.

По информации источника, в последние несколько недель представители немецкого гранда связывались с агентом Бастони, чтобы обсудить потенциальный переход. Сообщается, что приоритетом для защитника «нерадзурри» является продление контракта с итальянским клубом. Нынешнее соглашение рассчитано до 2024 года. Если трансфер в другой клуб состоится, футболист хотел бы перебраться в «Баварию», а не в «Тоттенхэм», который также следит за Бастони.

Алессандро перешёл в «Интер» в 2017 году из «Аталанты» за €31,1 млн.

В текущем сезоне 23-летний итальянец провёл за клуб 38 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи. Его цена на Transfermarkt составляет €60 млн.