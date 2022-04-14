Калабрия: «Мы много работаем, результаты не за горами»

Защитник «Милана» Давиде Калабрия пообщался с журналистами перед матчем очередного тура Серии А. Выступая на MilanTV, Калабрия обсудил прогресс «Милана» при главном тренере Стефано Пьоли.

«Мы много и долго над этим работали. Мы узнаем друг друга все больше и больше, у нас много разных возможностей на поле, и результаты не за горами», - сказал Калабрия.

Он добавил, что «Милан» имеет все шансы выиграть скудетто в этом сезоне.

«Мы вкладываем в это все, что у нас есть. Мы осознаем свой потенциал. Мы верим, что сможем дойти до конца. Есть команды, которые могут быть лучше подготовлены к такому длинному сезону, чем мы, но мы верим. Почему мы не должны верить?», - сказал он.

На данный момент «Милан» занимает первую строчку в таблице Серии А, опережая «Интер» и «Наполи» на два очка.