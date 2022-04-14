Карлес Перес: «Теперь я понимаю философию Моуринью и его требования»

Футболист «Ромы» Карлес Перес поделился с журналистами своим мнением по поводу наставника клуба Жозе Моуринью.

«После года работы с ним я понимаю его философию, его требования, я знаю, какой он и чего хочет. Он сделал меня лучше как игрока, и хотя я стал меньше играть, он подбадривает меня, дает советы и сделал меня очень сильным ментально», - сказал Перес.

Футболист перешел в «Рому» из «Барселоны» в 2020 году. Несмотря на то, что он пока не смог завоевать места в стартовом составе, игрок наслаждается работой с португальским тренером.