Будущее Де Врея остаётся неясным

Будущее защитника Стефана Де Врея в «Интере» остается неясным. Ранее сообщалось, что футболист и руководство клуба планируют обсудить новый контракт в апреле.

Соглашение Де Врея с «Интером» заканчивается летом 2023 года и миланский клуб не хочет терять защитника бесплатно. Источник в Италии сообщает, что сам Де Врей хотел бы остаться в клубе. Однако, если «Интеру» поступит предложение в размере 20 миллионов евро, клуб решил продать футболиста, говорится в сообщении.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 23 игры, не отметившись при этом результативными действиями.