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Чемпионат Италии. Серия А

Будущее Де Врея остаётся неясным

14 Апреля 2022 • 08:32 Комментировать

Будущее защитника Стефана Де Врея в «Интере» остается неясным. Ранее сообщалось, что футболист и руководство клуба планируют обсудить новый контракт в апреле.

Соглашение Де Врея с «Интером» заканчивается летом 2023 года и миланский клуб не хочет терять защитника бесплатно. Источник в Италии сообщает, что сам Де Врей хотел бы остаться в клубе. Однако, если «Интеру» поступит предложение в размере 20 миллионов евро, клуб решил продать футболиста, говорится в сообщении.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 23 игры, не отметившись при этом результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Стефан Де Врей
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