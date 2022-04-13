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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри хочет видеть в «Лацио» Мертенса, Эмерсона и Аллана

13 Апреля 2022 • 20:29 Комментировать
Лацио
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Торино
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16.04 21:45

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри нацелился на приглашение в свою команду трёх игроков.

Итальянский специалист хотел бы видеть в составе римлян нападающего Дриса Мертенса, чей контракт с «Наполи» завершается по окончании сезона, а также полузащитника английского «Эвертона» Аллана и крайнего защитника Эмерсона Палмьери. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Стоит отметить, что все три футболиста уже знакомы с Сарри по совместной работе в прошлом: 34-летний Мертенс и 31-летний Аллан выступали под руководством наставника в «Наполи», а 27-летний Эмерсон пересёкся с нынешним рулевым «Лацио» в лондонском «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Дрис Мертенс Маурицио Сарри Аллан Эмерсон Палмьери
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ЛАЦИО ТОРИНО
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