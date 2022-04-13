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Чемпионат Италии. Серия А

Форвард сборной Италии подписал новый контракт с «Сассуоло»

13 Апреля 2022 • 19:47 Комментировать
Кальяри
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Сассуоло
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16.04 13:30

Нападающий Джанлука Скамакка продлил контрактный договор с итальянским «Сассуоло».

Новое соглашение 23-летнего футболиста сборной Италии с «зелёно-чёрными» рассчитано до лета 2026 года, о чём клуб официально объявил сегодня.

Ранее генеральный директор «Сассуоло» сообщал об интересе к услугам Скамакки со стороны английских клубов. По слухам, главными претендентами на игрока являются лондонский «Арсенал» и миланский «Интер», также интерес приписывался «Милану».

В активе Джанлуки Скамакки 13 голов в 30 поединках Серии А в текущей кампании. За сборную Италии он сыграл трижды, не отметившись голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сассуоло Джанлука Скамакка
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КАЛЬЯРИ САССУОЛО
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