Форвард сборной Италии подписал новый контракт с «Сассуоло»

Нападающий Джанлука Скамакка продлил контрактный договор с итальянским «Сассуоло».

Новое соглашение 23-летнего футболиста сборной Италии с «зелёно-чёрными» рассчитано до лета 2026 года, о чём клуб официально объявил сегодня.

Ранее генеральный директор «Сассуоло» сообщал об интересе к услугам Скамакки со стороны английских клубов. По слухам, главными претендентами на игрока являются лондонский «Арсенал» и миланский «Интер», также интерес приписывался «Милану».

В активе Джанлуки Скамакки 13 голов в 30 поединках Серии А в текущей кампании. За сборную Италии он сыграл трижды, не отметившись голами.