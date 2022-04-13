Бышовец: «Кварацхелия вряд ли заиграет в Италии»

Российский тренер Анатолий Бышовец поделился своим мнением о возможном переходе Хвичи Кварацхелия в Наполи.

«Хвиче будет очень сложно играть в Италии: и адаптироваться, и физически при той жёсткости, которая там есть», - цитирует Бышовца «Чемпионат». Он отметил, что по Миранчуку заметно, как тяжело там проходит адаптация. По его мнению, у грузинского футболиста мало шансов заиграть в Серии А.

Ранее 21-летний Хвича Кварацхелия воспользовался опцией приостановки контракта с «Рубином» и отправился в аренду в «Динамо Батуми». Всего за «Рубин» он принял участие в 73-х матчах, забил 9 голов и отдал 18 голевых передач.