Милинкович-Савич склоняется к переходу в «Ювентус», «Лацио» хочет продать его в «ПСЖ»

Полузащитник Милинкович-Савич склоняется к переходу в «Ювентус», но «Лацио» хочет продать его в «ПСЖ».

27-летний серб покинет римский клуб в летнее трансферное окно, поскольку «Лацио» собирается обновить состав в межсезонье. К футболисту проявляют интерес ряд топ-клубов. Как сообщает La Repubblica, Милинкович-Савич хотел бы присоединиться к «Ювентусу», но «Лацио» предпочел бы, чтобы вместо этого он присоединился к «ПСЖ», поскольку их предложение оказалось более убедительным.

Французский клуб готов заплатить единовременно 80 миллионов евро за сербского полузащитника, в то время как "бьянконери" хотят включить в сделку некоторых игроков, таких как Николо Ровелла.

Как сообщается, стороны пока не пришли к согласию.