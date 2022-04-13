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Милинкович-Савич склоняется к переходу в «Ювентус», «Лацио» хочет продать его в «ПСЖ»

13 Апреля 2022 • 15:44 Комментировать

Полузащитник Милинкович-Савич склоняется к переходу в «Ювентус», но «Лацио» хочет продать его в «ПСЖ».

27-летний серб покинет римский клуб в летнее трансферное окно, поскольку «Лацио» собирается обновить состав в межсезонье. К футболисту проявляют интерес ряд топ-клубов. Как сообщает La Repubblica, Милинкович-Савич хотел бы присоединиться к «Ювентусу», но «Лацио» предпочел бы, чтобы вместо этого он присоединился к «ПСЖ», поскольку их предложение оказалось более убедительным.

Французский клуб готов заплатить единовременно 80 миллионов евро за сербского полузащитника, в то время как "бьянконери" хотят включить в сделку некоторых игроков, таких как Николо Ровелла.

Как сообщается, стороны пока не пришли к согласию.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус ПСЖ Сергей Милинкович-Савич
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