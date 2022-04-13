Сенси надеется закрепиться в составе «Интера»

Полузащитник «Интера» Стефано Сенси надеется вернуться из аренды в «Сампдории» и закрепиться в составе миланского клуба.

26-летний полузащитник пытался пройти в основной состав «нерадзурри» после своего перехода из «Сассуоло» в сентябре 2020 года, но многочисленные травмы не позволили ему сделать это и футболист был отправлен в аренду. Как отмечает Calciomercato, Сенси удалось добиться стабильной игры в клубе из Генуи. После зимнего трансферного окна футболист вышел на поле 8 раз и зарекомендовал себя на позиции плеймейкера.

Как сообщает источник, Сенси надеется летом вернуться в «Интер» и найти себе место в команде в качестве надежного сменщика Марсело Брозовича.