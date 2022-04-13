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Чемпионат Италии. Серия А

Сенси надеется закрепиться в составе «Интера»

13 Апреля 2022 • 12:34 Комментировать

Полузащитник «Интера» Стефано Сенси надеется вернуться из аренды в «Сампдории» и закрепиться в составе миланского клуба.

26-летний полузащитник пытался пройти в основной состав «нерадзурри» после своего перехода из «Сассуоло» в сентябре 2020 года, но многочисленные травмы не позволили ему сделать это и футболист был отправлен в аренду. Как отмечает Calciomercato, Сенси удалось добиться стабильной игры в клубе из Генуи. После зимнего трансферного окна футболист вышел на поле 8 раз и зарекомендовал себя на позиции плеймейкера.

Как сообщает источник, Сенси надеется летом вернуться в «Интер» и найти себе место в команде в качестве надежного сменщика Марсело Брозовича.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сампдория Стефано Сенси
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