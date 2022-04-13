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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» хочет летом подписать полузащитника «ПСЖ»

13 Апреля 2022 • 12:31 Комментировать

Миланский «Интер» хочет в летнее трансферное окно подписать контракт с аргентинским полузащитником «ПСЖ» Леандро Паредесом.

По информации Gazzetta dello Sport, миланская команда планирует заполучить в свои ряды 27-летнего аргентинского футболиста. За Паредеса «Интер» готов выложить около 15 миллионов евро. Напомним, что действующий контракт Леандро с парижским клубом рассчитан до июня 2023 года.

В этом сезоне Леандро Паредес провёл во французской лиге 15 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Леандро Паредес
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