«Ювентус» оштрафовали из-за фанатов, которые назвали Инфантино «клоуном»

Ювентус был оштрафован на 2000 евро после того, как его болельщики подняли баннер, оскорбляющий президента ФИФА Джанни Инфантино.

Как сообщает Calciomercato, болельщики «Ювентуса» подняли плакат с надписью «Инфантино - клоун» на 9-й минуте матча Серии А против «Кальяри» в субботу, сопровождая это сообщение оскорбительными скандированиями.

Баннер был нацелен на президента ФИФА из-за его комментариев несколько дней назад во Флоренции, когда он пошутил, что «это идеальный день, чтобы быть здесь», потому что «Фиорентина выиграла, а Ювентус проиграл».