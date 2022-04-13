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Роберто Карлос удивлён тишиной вокруг трансфера Дибалы

13 Апреля 2022 • 12:16 Комментировать

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос заявил журналистам, что считает нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу игроком высочайшего класса, и не понимает, почему большинство богатых клубов до сих пор не включились в борьбу за футболиста.

«Пауло Дибала — игрок мирового класса. Топ-команды должны ставить на него, но вы не знаете, что творится в головах у этих людей. Дибала — отличный нападающий. Как говорят в Португалии, дверь для него всегда открыта», - сказал Роберто Карлос в беседе с DAZN.

Контракт аргентинца с «Ювентусом» истекает летом этого года. Туринский клуб не собирается продлевать соглашение, таким образом летом Дибала может перейти в любой клуб совершенно бесплатно.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Роберто Карлос Пауло Дибала
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