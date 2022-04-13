«Интер», «Милан» и «Наполи» присматриваются к полузащитнику «Вероны» Ивану Иличу.

21-летний сербский полузащитник присоединился к «Вероне» по в августе прошлого года, перейдя за 10 миллионов евро из «Манчестер Сити», и стал один из открытий чемпионата Италии.

Как сообщает TuttoMercatoWeb, «Интер», «Милан» и «Наполи» заинтересованы в приобретении Илича этим летом. Ожидается, что «Верона» запросит за футболиста около 20 миллионов евро. Илич провел в этом сезоне 29 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 4 голевые передачи.