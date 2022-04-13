Экс-игрок «Рубина» Попов: В «Наполи» Хвиче будет очень тяжело

Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов рассказал журналистам о том, что думает по поводу перспектив грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

Попов сказал «РБ-Спорт», что Хвича очень талантливый футболист, но с ним нужно постоянно работать. Алексей отметил, что в «Рубине» с Кварацхелией занимался Леонид Слуцкий, что давало результат, но в «Наполи» никто этого делать не будет. Экс-игрок добавил, что Хвиче будет очень тяжело в неаполитанском клубе.

Напомним, что Хвича Кварацхелия летом должен подписать долгосрочное соглашение с «Наполи».