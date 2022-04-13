Представитель «Интера» прибыл в Мадрид для обсуждения возможных трансферов

Согласно многочисленным сообщениям из Италии, директор «Интера» Пьеро Осилио находится в Мадриде, чтобы оценить возможность перехода Дани Себальоса и Луки Йовича и выслушать предложения по Лаутаро Мартинесу.

Аргентинский нападающий недавно продлил свой контракт, но «нерадзурри» готовы продать его за 70-80 миллионов евро.

Осилио также намерен поговорить с представителями «Реала» и собрать информацию о Дани Себальосе и Луке Йовиче, которые, как сообщалось ранее, собираются покинуть королевский клуб по окончании сезона.