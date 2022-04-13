Тони: «Ибрагимович должен быть на вершине или закончить карьеру»

Бывший нападающий сборной Италии Лука Тони считает, что Златан Ибрагимович должен закончить карьеру, если он не в состоянии вернуть былую форму, но настаивает, что решение должен принимать футболист, а не клуб.

«Я бы посоветовал ему двигаться вперед, пока он в состоянии. Но если он не может играть в полную силу, лучше остановиться», - сказал Тони.

Ибрагимович является самым высокооплачиваемым игроком «Милана» с зарплатой в 7 миллионов евро в год, а его контракт на «Сан-Сиро» истекает в июне.

«Было бы грустно видеть, что такой чемпион, как Ибра, не получает достаточно игрового времени или не справляется со своей задачей. Такой игрок, как он, всегда должен быть на вершине», - добавил Тони.