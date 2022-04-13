«Ювентус» рассматривает вариант продления контракта с Рабьо

«Ювентус» рассматривает вариант продления контракта с полузащитником Адрианом Рабьо.

Как сообщает Calciomercato, главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри по-прежнему рассчитывает, что футболист может принести большую пользу команде. Однако утверждается, что если полузащитник решит остаться в «Ювентусе», ему придется согласиться на снижение зарплаты.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 27 матчей и отдал 2 результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 18 миллионов евро. Его контракт с «Ювентусом» истекает в 2023 году.