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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» рассматривает вариант продления контракта с Рабьо

13 Апреля 2022 • 10:54 Комментировать

«Ювентус» рассматривает вариант продления контракта с полузащитником Адрианом Рабьо.

Как сообщает Calciomercato, главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри по-прежнему рассчитывает, что футболист может принести большую пользу команде. Однако утверждается, что если полузащитник решит остаться в «Ювентусе», ему придется согласиться на снижение зарплаты.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 27 матчей и отдал 2 результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 18 миллионов евро. Его контракт с «Ювентусом» истекает в 2023 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриан Рабьо
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