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Чемпионат Италии. Серия А

Кафу: «Милану» сейчас не хватает лидера

13 Апреля 2022 • 09:58 Комментировать

Известный бразильский экс-футболист Кафу рассказал журналистам о том, что «Милану» в этом сезоне не хватает лидера.

Кафу заявил, что миланской команде в данный момент не хватает лидера, который смог бы внушить остальным игрокам уверенность. Экс-футболист отметил, что у «россонери» было большое преимущество над соперниками, но в один момент команда просто остановилась, чем остальные клубы с удовольствием пользуются.

Напомним, что на данный момент «Милан» лидирует в таблице Серии А. Следом идут миланский «Интер» и «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Кафу Серия А
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