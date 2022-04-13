Кафу: «Милану» сейчас не хватает лидера

Известный бразильский экс-футболист Кафу рассказал журналистам о том, что «Милану» в этом сезоне не хватает лидера.

Кафу заявил, что миланской команде в данный момент не хватает лидера, который смог бы внушить остальным игрокам уверенность. Экс-футболист отметил, что у «россонери» было большое преимущество над соперниками, но в один момент команда просто остановилась, чем остальные клубы с удовольствием пользуются.

Напомним, что на данный момент «Милан» лидирует в таблице Серии А. Следом идут миланский «Интер» и «Наполи».