«Милан» хочет купить таланта из «Сассуоло»

«Милан» следит за атакующим полузащитником из «Сассуоло» Хамедом Траоре, сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, «Сассуоло» просит за игрока не менее €25 млн. Конкуренцию «Милану» в борьбе за 22-летнего игрока сборной Кот-д’Ивуара составит «Наполи».

Футболист перешёл в «Сассуоло» в 2021 году из «Эмполи» за €16 млн. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне Траоре провёл за итальянскую команду 27 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Цена полузащитника на Transfermarkt составляет €22 млн.