«Ювентус» хочет забрать таланта «Ромы»

«Ювентус» работает над подписанием вингера «Ромы» Николо Дзаньолы в летнее трансферное окно, сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, «Рома» хочет за игрока €50 млн. «Старая сеньора» рассматривает вариант с включением в сделку собственного игрока, чтобы снизить цену. Наиболее вероятным кандидатом является нападающий Мойзе Кин.

Дзаньоло перешёл в «Рому» в 2018 году из «Интера» за €4,5 млн. Его действующий контракт истекает летом 2024 года.

В текущем сезоне 22-летний итальянец провёл за «волков» 34 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач. Его цена на Transfermarkt составляет €33 млн.