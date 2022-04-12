Арнаутович - первый австрийский игрок за последние 65 лет, который забил десять голов в Серии А

Австрийский нападающий с сербскими корнями Марко Арнаутович разродился двумя голами в игре против «Сампдории», благодаря чему его «Болонья» выиграла - впервые за последние шесть матчей. Сам Арнаутович благодаря дублю добрался до цифры в десять голов в нынешнем сезоне - и стал первым австрийским игроком за последние шестьдесят пять лет, добившимся чего-то подобного.

В последний раз подобное произошло в сезоне 1956-1957 с Эрнстом Оцвирком, причем выступал он как раз за «Сампдорию», ну а за десять лет до этого Энгельберт Кениг из «Лацио» первым из австрийских футболистов преодолел эту планку.