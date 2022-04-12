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Чемпионат Италии. Серия А

Арнаутович - первый австрийский игрок за последние 65 лет, который забил десять голов в Серии А

12 Апреля 2022 • 22:17 Комментировать
Болонья
2:0
Сампдория
окончен

Австрийский нападающий с сербскими корнями Марко Арнаутович разродился двумя голами в игре против «Сампдории», благодаря чему его «Болонья» выиграла - впервые за последние шесть матчей. Сам Арнаутович благодаря дублю добрался до цифры в десять голов в нынешнем сезоне - и стал первым австрийским игроком за последние шестьдесят пять лет, добившимся чего-то подобного.

В последний раз подобное произошло в сезоне 1956-1957 с Эрнстом Оцвирком, причем выступал он как раз за «Сампдорию», ну а за десять лет до этого Энгельберт Кениг из «Лацио» первым из австрийских футболистов преодолел эту планку.

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Болонья Марко Арнаутович
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