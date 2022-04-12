Кьяер: «В Италии мне нравится всё: еда, культура, природа, люди и футбол»

Защитник Милана Симон Кьяер рассказал журналистам о жизни Италии и о футболе в Серии А.

«В Серии А я чувствую себя как дома. Мне нравилось играть в Ла Лиге с «Севильей», но когда у меня появилась возможность вернуться в Италию, я не стал раздумывать. И теперь я говорю это от всего сердца: я очень счастлив быть в «Милане». Иногда мечты сбываются: я помню, как много лет назад, когда я еще играл в «Палермо», я сказал своему агенту, что хотел бы играть в «Милане». И вот я здесь», - признался Кьяер.

Он отметил, что его все устраивает в Италии.

«Мне нравится Серия А, как и многое другое в Италии, которая теперь для меня второй дом. Еда, культура, природа, люди и, конечно же, футбол», - сказал футболист сборной Дании.