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Чемпионат Италии. Серия А

РаноккИя покинет «Интер» в конце сезона

12 Апреля 2022 • 14:23 Комментировать

Защитник «Интера» Андреа Раноккия покинет клуб по окончании сезона. Сообщается, что руководство «Интера» сообщило футболисту, что они не будут использовать возможность продления его контракта.

Ранее сообщалось, что летом «Интер» собирается совершить перестройку оборонительных порядков. Они сделали Глейсона Бремера из «Торино» своей приоритетной целью на летнее трансферное окно и могут продать Стефана де Врея, у которого остался всего один год контракта.

В этом сезоне Раноккия провел в Серии А только 5 матчей, не отметившись ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Андреа Раноккия
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