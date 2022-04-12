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Чемпионат Италии. Серия А

Липпи: «Таких игроков, как Тотти или Дель Пьеро, больше нет…»

12 Апреля 2022 • 13:00 Комментировать

Бывший главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи отказался называть фаворита Серии А и заявил, что итальянский футбол находится в кризисе.

«Таких игроков, как Франческо Тотти или Алессандро Дель Пьеро, больше нет…», - сказал Липпи.

Однако, он отметил игру «Интера» в последних матчах.

«Они злые и решительные. Они показали отличную игру против «Вероны» в субботу», - сказал бывший наставник сборной Италии.

Также он выделил нападающих, которые производят на него некоторое впечатление.

«Мне нравится Виктор Осимхен, как и Тэмми Абрахам, который хорошо выступает в «Роме». Душан Влахович усилил «Ювентус» и дал больше потенциала в атаке», - сказал Липпи.

Кроме того, он прокомментировал работу Роберто Манчини на посту главного тренера сборной.

«Роберто Манчини проделал отличную работу, за исключением игры с Македонией. Если и есть кто-то, кто знает итальянский футбол, так это он. Я думаю, правильно, что он остался у власти. Теперь мы должны двигаться дальше», - сказал Липпи.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марчелло Липпи Сборная Италии Роберто Манчини
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