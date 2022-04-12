Итальянские власти собрали компромат на «Ювентус» и готовы идти в суд.

В последнее время проходила информация, что «Ювентус» находится под следствием в связи с незаконными доходами, полученными от трансферов футболистов.

Теперь Football Italia сообщило, что итальянские власти готовы представить свои выводы в суде, а «Ювентус» обвиняется в завышении трансферной стоимости некоторых из их бывших игроков.

В сообщении утверждается, что это помогло клубу получить до 60 миллионов евро «фиктивной» прибыли. Судебный процесс возобновляется сегодня. Утверждается, что среди сделок, в которых «Ювентус» получил несуществующую прибыль, фигурируют трансферы Эмиля Аудеро, Маноло Портанова, Элиа Петрелли и ряда других игроков.