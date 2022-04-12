Кьяер: «Главное – что Эриксен вернулся на поле и продолжил заниматься футболом»

Защитник «Милана» Симон Кьяер рассказал в интервью с журналистами вспомнил инцидент с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном, произошедший на Евро-2020.

«Некоторые вещи и некоторые моменты того дня останутся со мной навсегда. Но самое главное, что сейчас с Кристианом все в порядке, он вернулся к своей семье и на поле, а также возобновил свое любимое дело — футбол», - сказал Кьяер.

Напомним, что в матче с Финляндией у Эриксена остановилось сердце, но футболиста удалось спасти.

«В те ужасные моменты мы вели себя как настоящая команда, каждый из нас делал все возможное, чтобы помочь товарищу по команде и нашему другу. Должен признаться, однако, что я закрыл эту главу и даже не слишком хочу говорить о ней снова», - сказал Кьяер.